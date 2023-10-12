حملة السيسي الانتخابية تتلقى خطاب تأييد من نقابة المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، خطابا من نقابة المعلمين تعلن فيه تأييدها للمرشح الرئاسي.

كما تضمن الخطاب المرسل من نقابة المعلمين، إنه سيتم إطلاق عدد من المؤتمرات والندوات التوعوية في جميع المحافظات؛ لتوعية جموع المعلمين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وممارسة حقوقهم الدستورية.

وأعربت الحملة الرسمية، وفق بيان الخميس، عن احترامها الكامل وتقديرها الكبير للمعلمين ودورهم العظيم في بناء النشء، وترحيبها بزيارة نقابة المعلمين الممثلة لجموعهم بمقر الحملة، ومبادرتهم في إقامة المبادرات التوعوية للمعلمين؛ للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

وأوضحت حملة المرشح السيسي، أن المشاركة الفعالة في الانتخابات تعزز مبادئ الديمقراطية، وتسهم في تحقيق التطلعات المشتركة لمستقبل أفضل.

وأكدت الحملة الرسمية، تقديم نفسها كحملة لكل مواطن ومواطنة في ربوع مصر، وأنها على تواصل مستمر وفعّال مع جميع الجهات والكيانات، وتتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيميا وتلتزم بأحكام الدستور والقانون.

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