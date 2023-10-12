"غرز السكينة في جسمه".. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه بسبب 100 جنيه في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي"

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحقيقاتها بواقعة مقتل شاب على يد شقيقه في منطقة حلوان بسبب خلافات مادية بينهما، للوقوف على كامل ملابسات الجريمة.

وبينت التحقيقات الأولية للواقعة وقوع جريمة قتل بمنطقة عرب الوالدة، حيث لفظ شاب أنفاسه الأخيرة على يد شقيقه بسبب خلاف على 100 جنيه.

أوضحت التحقيقات أن المتهم قام بتسديد عدة طعنات بواسطة سلاح أبيض "مطواة" إلى شقيقه حتى فارق الحياة بيد يديه.

البداية بورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من عدد من الأهالي بمنطقة عرب الوالدة، مفاده مقتل شاب على يد شقيقه خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.

مباشرة انتقل رجال الأمن إلى مسرح الجريمة وهناك عثروا على جثة شاب ثلاثيني مصاب بعدة طعنات نافذة، فيما حُرر المحضر اللازم عن الواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.