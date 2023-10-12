صدمته سيارة.. لغز العثور على جثة في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة في العثور على جثة عامل بأحد شوارع مصر القديمة.

وتبين من التحقيقات أن سيارة صدمت العامل ولاذت بالفرار وتم ضبط قائدها.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) به إصابات وكسور متفرقة بالجســم، إثر إدعاء مصادمة أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق محل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة "لاذ قائدها بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، وأمكن تحديد السيارة وقائدها المُتسبب فى الحادث (مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.