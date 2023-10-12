ضبط عاطل لاتهامه باستغلال الأطفال في التسول بشوارع القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، القبض على عاطل لاتهامه باستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة السيدة عائشة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض ومبلغ مالي حصيلة نشاطه الإجرامي وبصحبته 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.