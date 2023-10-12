رغم حظر تداولها.. ضبط شخصين لقيامهما بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخصين لترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون.
رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا في ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت الجهود عن ضبط صيدلى بدائرة قسم شرطة الجيزة بالجيزة ، وبحوزته 2990 قرص مخدر – 179 أمبول مخدر.
وتم ضبط شخص بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ، وبحوزته 2100 قرص مخدر.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.