الإدارية العليا تبدأ استقبال طعون الانتخابات يومي 27 و 28 أكتوبر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تبدأ المحكمة الإدارية العليا، في استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، وقيدها بجدول المحكمة.

وحددت المحكمة يوم الأحد 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل، للفصل في الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتي الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لليوم الثامن على التوالي، وذلك قبل أيام قليلة من إغلاق باب الترشح، وانتظار إعلان القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت أوراق 3 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران والمرشح عبدالسند يمامة، وأعلنت الاستمرار في استقبال طلبات الترشح، واستقبال الأوراق والمستندات اللازمة لقبول طلب الترشح.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّها تستقبل طلبات الترشح من يوم 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، ما عدا اليوم الأخير، يكون آخر موعد الساعة 2 ظهرًا.