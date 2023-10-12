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عرض حياة المواطنين للخطر.. تفاصيل قيام سائق بحجب الرؤية على الطريق بالمنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر "فيس بوك" من تعليق تضمن مقطع فيديو تضرر خلاله من قيام قائد سيارة نقل بتثبيت كشاف عالي الإضاءة بالخلف متسبباً في انعدام الرؤية لقائدي السيارات التي تسير خلفه مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومالكها "مقيم دائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا" ، " وتبين أنها "منتهية التراخيص" وباستدعاء المشكو في حقه، اعترف بارتكابة الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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