"لو بتجهز ورق وظيفة جديدة".. خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل أونلاين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

اتجهت وزارات الحكومة بوجه عام ووزارة الداخلية بشكل خاص إلى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين "أونلاين" في إطار التسهيل على المواطنين وإتاحة استخراج كامل الأوراق التي يحتاجون إليها دون الحاجة للذهب إلى مقار تلك المؤسسات.

بذات السياق يرغب عدد من المواطنين في استخراج بعض الأوراق ومنها "فيش وتشبيه" لأغراض مختلفة منها التقديم على بعض الوظائف المتاحة أمامهم لمحاولة القبول بها. وقد سهل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، إمكانية الحصول على بعض الخدمات المتعلقة بمصالح المواطنين.

شروط استخراج فيش جنائي إلكتروني أون لاين:

- أن يكون سبق للمتقدم استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل، بداية من عام 2019 حيث قد تم التأكيد على أخذ بصماته.

- في حالة رغبة المتقدم في توثيق الصحيفة الجنائية لتقديمها خارج الدولة، يتم اعتماده من قِبل وزارة الخارجية بعد استخراج الصحيفة أونلاين.

- أما في حالة طلب الوثيقة من خارج مصر للمواطنين المصريين، يتم تقديم طلب إلى السفارة المصرية.

خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

- النقر على "دليل الخدمات".

- اختيار الأدلة الجنائية.

- سوف يطلب منك تسجيل الدخول للموقع.

- قم بإنشاء حساب جديد في حالة دخولك لأول مرة.

- اختار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

- استكمل البيانات المطلوبة.

- قم بالدفع الإلكتروني لسداد الرسوم المقررة للخدمة.

الوقت الذي يستغرقه استخراج الفيش والتشبيه

- يتم تحديد المدة الزمنية لاستلام الفيش الجنائي بناءً على نوع الطلب.

- في حالة الطلب المستعجل أونلاين يستغرق 48 ساعة، على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

- في حالة الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة يستغرق 24 ساعة .

- في حالة الطلب الفوري، يتم فيها الاستلام في نفس اليوم.