شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن لقاح الأنفلونزا المتوفر بفاكسيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا المتوفر فى فاكسيرا هى الإنفلونزا الرباعية والتى تحمى الجسم من أخطر أربعة فصائل من الإنفلونزا و التى منهم أنفلونزا الخنازير.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: الجرعة نص مللى تؤخد بالكتف كاملة من عمر سته أشهر، ويحتاج الطفل إلى تكرار الجرعة إذا كان عمره من 6 أشهر لـ 9 سنوات ولم يسبق له التطعيم بجرعتين من قبل.

- وأوضحت وزارة الصحة : لا توجد موانع باستثناء حساسية البيض والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة .

- وينصح بالتطعيم ضد الأنفلونزا لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة ومسموح به للحوامل و المرضعات.

- وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه لا تعارض للحصول على لقاح الأنفلونزا مع أى تطعيم آخر.