شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير السائحين تنعش حركة السياحة بمعبد أبوسمبل بعد وصول 8000 أجنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد مُبشر، شهد معبد أبوسمبل جنوب أسوان، اليوم، الخميس، انتعاشة سياحية كبيرة، بوصول آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية لزيارة الآثار المصرية جنوب البلاد.

وسجلت تذاكر الدخول لمعبد أبوسمبل فى الساعات الأولى من صباح اليوم فقط، دخول نحو 8000 سائح من مختلف الجنسيات الدولية والذين أتوا إلى المدينة السياحية بواسطة الحافلات السياحية البرية وعبر 4 رحلات طيران منهم شارتر سياحى قادم من أسبانيا مباشرة إلى مدينة أبوسمبل، بالإضافة إلى عودة المراكب السياحية لأول مرة عبر بحيرة السد العالى بعد توقفها منذ مارس الماضى.

وأكد الأثرى أحمد مسعود، مدير آثار أبوسمبل، لـ"الخليج 365"، أن معابد أبوسمبل تشهد انتعاشة سياحية بالتزامن مع بداية الموسم السياحى الشتوى فى أسوان وكذلك استعداد آثار أبوسمبل للحدث الفريد الذى تشهده أبوسمبل يوم 22 أكتوبر الجارى بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون قديماً وشاهدة على معجزات المصرى القديم وحضارة مصر.