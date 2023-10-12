رئيس زيمبابوى يرحب بالاستفادة من تجربة مصر فى الصناعات الكيماوية

القاهرة - سامية سيد - استقبل إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي بمكتبه بالقصر الرئاسى بعاصمة الزيمبابوية هرارى، الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور السفيرة سلوى موافى سفيرة مصر فى زيمبابوى، حيث تم بحث سبل دعم العلاقات بين مصر وزيمبابوي فى مختلف المجالات بصفة عامة، وفى مجال الصناعات الكيماوية بصفة خاصة.

وقال الدكتور شريف الجبلى، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن رئيس زيمبابوي أشاد بالدور الكبير الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العلاقات بين مصر ومختلف الدول الأفريقية بصفة عامة ودولة زيمبابوي بصفة خاصة، مؤكداً أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين القاهرة وهرارى، وأنه يعتز بعلاقته القوية بالرئيس السيسى.

وأضاف "الجبلى" أنه تم بحث تطوير الصناعات الكيماوية داخل دولة زيمبابوي باعتبار أن مصر دولة رائدة ولها خبرات كبيرة فى مثل هذه الصناعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن رئيس جمهورية زيمبابوي رحب بالتواجد المصرى داخل زيمبابوي وتقديم جميع التسهيلات للجانب المصرى لتطوير الصناعة داخل زيمبابوى.

وتابع " الجبلى" أنه تم الاتفاق مع رئيس جمهورية زيمبابوي على الإجراءات الخاصة بتطوير الصناعات الكيماوية من خلال استقبال وفد كبير من مستثمرى وخبراء صناعة الكيماويات من مصر خلال المرحلة القادمة للاتفاق حول كل الخطط والبرامج لتطوير هذه الصناعة داخل دولة زيمبابوى.

ووجه الدكتور شريف الجبلى التحية لرئيس دولة زيمبابوي على حسن استقباله وترحيبه وحرصه على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية الصناعية التى تقوم بها مصر ومستثمرى القطاع الصناعى داخل دولة زيمبابوي إضافة إلى إشادته بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الأفريقية.