شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد لريشى سوناك ضرورة ضمان انتظام وصول المساعدات لغزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه، حيث توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

- أوضح الرئيس السيسى تواصل جهود مصر للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة • مؤكدا أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق فى مسار دموى سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها • أكد الرئيس ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة • وشدد الرئيس على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، والسعى للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة

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