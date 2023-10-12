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بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، بحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، وعدد من القيادات العمالية واللجان النقابية والنقابات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الرياضيين.

 

يأتي المؤتمر الذي يحضره مئات العمال وأعضاء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات الاتحاد العام لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة ولاية جديدة ، ودعوة المواطنين وجموع العمال لانتخابه في السباق الانتخابي.

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (1)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (2)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (3)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (4)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (5)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (6)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (7)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (8)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (9)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (10)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (11)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (12)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (13)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (14)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (15)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (16)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (17)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (18)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (19)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (20)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (21)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (22)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (23)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (24)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (25)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (26)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (27)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (28)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (29)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (30)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (31)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (32)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (33)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (34)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (36)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (37)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (38)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (39)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (40)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (41)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (42)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (43)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (45)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (46)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (47)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (48)

 

بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (49)

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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