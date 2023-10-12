شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طريق 6 أكتوبر بأبو النمرس بطول 1900متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة تنفيذ أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة طريق 6 أكتوبر بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على مديرية الطرق ومركز ومدينة أبو النمرس بسرعة تنفيذ الأعمال لما يمثله الطريق من أهمية لربطه طريق شبرامنت ومزلقان أبوالنمرس والذى من شأنه تقليل الزحام وتحقيق السيولة المرورية بأنحاء المدينة عند الانتهاء منه والتسهيل علي المواطنين.

واطلع المحافظ على نسب تنفيذ الأعمال، والتي شملت الانتهاء من فرد طبقة الدقشوم ودك التربة الزلطية وتعديل المناسيب بطول 1900م وذلك في اطار التجهيزات اللازمة لوضع الطبقة الاسفلتية وجارى إستكمال أعمال التسوية بطول الطريق بالكامل وفق الجدول الزمنى المحدد لتمكين الشركات القائمة على الأعمال من بدء أعمال الرصف.

وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بالتنسيق مع مديرية الري ورفع كافة المخلفات ونواتج أعمال التطهير للترع والمصارف علي الفور وعدم السماح بوجودها لما تعكسه من مظهر غير حضاري.

واطلع المحافظ علي جهود رفع كفاءة طريق المنصورية نطاق مركز ومدينة ابو النمرس من رفع ناتج الحفر الخاص بمشروع تغطية ترعة المنصورية ورفع كفاءة النظافة بجانبي الطريق.