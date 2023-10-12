شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين تعليم الكبار وهيئة تنمية الصعيد للقضاء على الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار، أنه في إطار تفعيل دور مؤسسات الدولة من أجل القضاء على الأمية، والارتقاء بالمواطن المصري، خاصة في صعيد مصر وقع الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بروتوكول تعاون المهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد.

أكد ناصف أن الجهود الحكومية لا يمكن أن تصفق منفردة، لذا يجب التشبيك والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة والتعاون معها من أجل الارتقاء بالإنسان المصري، كما أكد ناصف، أن مصر تبنى بالعلم، وما حدث في العشر سنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني، وهذا مالمسناه في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة فهي مبادرة حقيقية تلامس حياة الإنسان المصري البسيط ؛لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعليمات القيادة السياسية بأن ننزل ونلامس حياة الناس بالكفور والقرى والنجوع، وما حدث هذا العام في ملف محو الأمية أن أكثر من 903 ألف تحرروا من الأمية، ويرجع هذا الإنجاز إلى أبناء الهيئة المخلصين والجهات الشريكة التي أوجه إليها كل الشكر فالنجاح منظومة متكاملة ولا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة فلابد من التشبيك والتضافر مع جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.

وأكد على أن العالم لا ينتظرنا طويلاً، فيجب تضافر جميع الجهود، من أجل إحداث تنمية حقيقية في الوطن.

وفي كلمته رحب اللواء المهندس شريف، رئيس هيئة تنمية الصعيد، برئيس هيئة تعليم الكبار وبالوفد المرافق له كما رحب بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما نجحت هيئة تنمية الصعيد في التشابك والتنسيق، والتكامل مع جميع أجهزة الدولة لصالح تحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة في صعيد مصر، كما أضاف بأن الصعيد شهد طفرة هائلة في المشروعات التنموية في جميع المجالات، وأهم هذه المشروعات بناء مواطن الصعيد، وقدم سيادته نبذة مختصرة عن الإنجازات التي تمت في محافظات صعيد مصر.

وأكد على أن هيئة تنمية الصعيد تقوم على عدة محاور لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة بكافة محافظات صعيد مصر ، ويتم تنفيذ البروتوكول في محافظات الفيوم-بني سويف-المنيا-أسيوط-سوهاج-قنا-الأقصر-أسوان-الوادي الجديد-البحر الأحمر).