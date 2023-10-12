شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ غرفة الصناعات الغذائية ومتبقيات المبيدات ينظمان برنامجا تدريبيا حول طرق سحب العينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل بتنظيم برنامج تدريبي حول "طرق و أساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوى، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية في القاهرة.

يأتى هذا البرنامج التدريبي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه شارك في حضور هذا البرنامج أكثر من ثلاثين متدرب من ممثلي الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية وإنتاج الخضر والفاكهة.

وأعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل أن هذا البرنامج تأتي أهميته في ضوء تأثير طرق سحب العينات على نتائج التحليل مما يتسبب في كثير من الأوقات بحدوث خسائر للمنتج أو المصدر مما يستدعي معه تدريب العاملين من المتخصصين بشركات إنتاج الصناعات الغذائية على طرق وأساليب سحب العينات الغذائية مما يساعد في كون نتائج التحليل ممثلة عن الشحنات التي سيتم تصديرها بشكل أفضل، مشيرا إلى إلى أن هذا البرنامج استهدف المتخصصين في مراقبة الجودة، توكيد الجودة، أخصائي المعامل، أخصائي الإنتاج.

وتناول الدكتور مصطفى نبيل الباحث بالمعمل النقاط التالية بالبرنامج التدريبي على مدار يومين كاملين حيث بدأ بمقدمة عامة عن المتبقيات والملوثات في الأغذية والحدود المسموح بها، ثم القوانين والمواصفات القياسية المُنظمة لسحب العينات، تلا ذلك طرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقاً لمواصفات الكودكس وتشريعات دول الإتحاد الأوروبي، وطرق سحب العينات لتقييم الحمل الميكروبي في الغذاء، وأخيراً معلومات أساسية عن بروتوكول سحب العينات و إرسالها إلي معامل التحليل.