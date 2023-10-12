شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يعزى مطران إيبارشية البلينا فى وفاة كاهن كنيسة العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء للأنبا ويصا مطران إيبارشية البلينا فى وفاة القمص دوماديوس عوض، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة.

وتوفى القمص دوماديوس عوض كاهن كنيسة السيدة العذراء بالبلينا، التابعة لإيبارشية البلينا ودار السلام، عن عمر قارب الـ 50 سنة، بعد أن خدم خدمة كهنوتية امتدت لما يزيد عن 16 سنة.

ولد الأب الراحل يوم 23 ديسمبر 1973، وسيم كاهنًا يوم 15 فبراير 2007 ونال رتبة القمصية في 6 أكتوبر 2020.

وتوفى أمس القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الخراز بحي المقطم، عن عمر بلغ 82 سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد عن ٤٥ سنة كاهنًا.

ورسم الأب سمعان كاهنًا يوم 14 يناير 1978 ونال القمصية في 15 يوليو 1994.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، وللآباء كهنة القطاع، في وفاة القمص سمعان إبراهيم، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة.