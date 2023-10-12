شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتبرع بالدم لجمعية شريان العطاء لدعم الشعب الفلسطينى بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جمعية شريان العطاء بالقاهرة حملة للتبرع بالدم فى محيط جامعة عين شمس، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فى ظل الحرب الشرسة التى تشنها إسرائيل على فلسطين.

وشهدت الحملة إقبال كبير من الطلاب والعاملين بجامعة عين شمس، والمواطنين فى محيط الجامعة ، للتبرع بالدم، دعما منهم للشعب الفلسطيني.