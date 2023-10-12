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حملة للتبرع بالدم لجمعية شريان العطاء لدعم الشعب الفلسطينى بجامعة عين شمس

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القاهرة - سامية سيد - نظمت جمعية شريان العطاء بالقاهرة حملة للتبرع بالدم فى محيط جامعة عين شمس، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فى ظل الحرب الشرسة التى تشنها إسرائيل على فلسطين.

 

وشهدت الحملة إقبال كبير من الطلاب والعاملين بجامعة عين شمس، والمواطنين فى محيط الجامعة ، للتبرع بالدم، دعما منهم للشعب الفلسطيني.

 


جمعية شريان العطاء بالقاهرة حملة للتبرع بالدم فى محيط جامعة عين شمس

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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