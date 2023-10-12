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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد اتحاد الصناعات

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القاهرة - سامية سيد - لليوم الخامس على التوالي.. واستمراراً للقاءات المنعقدة مع الجهات والكيانات المختلفة التي تمثل كل طوائف ومكونات المجتمع المصري، استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بالقاهرة وفد اتحاد الصناعات المصرية.

 

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، وبدأ اللقاء بترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مثمناً دور اتحاد الصناعات في دعم النهوض بالصناعة المصرية.

 

وقال المستشار محمود فوزي، أن المرشح عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعة المصرية مع تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين والصناعات، مؤكداً أن اتحاد الصناعات له مواقف وطنية بارزة ولا يتوانى في توعية المواطنين والعمال بأهمية المشاركة بالاستحقاقات الدستورية، مضيفاً أن الصناعة من المقومات الأساسية للاقتصاد القومي، مع ضرورة العمل على النهوض بالصناعة وتوطينها، مشيراً إلى ضرورة الاستماع لمطالب أصحاب الأعمال والعمال، مثمناً دور القيادة السياسية في تطوير البنية التحتية، والتي مثلت نقطة التقدم الاقتصادي في الدولة.

 

ومن جانبه، أكد وفد اتحاد الصناعات المصرية، على اعتزامه الكامل للارتقاء بالصناعة المصرية، مشيدين بدور المرشح في دعم الصناعة وحرصه على استقلالية اتحاد الصناعات وإصدار التشريعات التي تدعم النهوض بالاقتصاد المصري.

 

وناقش الاتحاد خلال اللقاء التحديات التي تواجه الصناعات، مؤكدين على أهمية رفع الوعي لدى العمال بالعملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية الفعالة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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