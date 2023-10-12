شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة الأمم المتحدة تشيد بالجهود المصرية لتمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت المسئولة الأممية في مصر إلينا بانوفا بالجهود المصرية في تمكين الشباب، والذي يعد في قلب إطار التعاون مع الأمم المتحدة الجديد مع الحكومة المصرية من عام 2023 إلى عام 2027، جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الختامي لمشروع توظيف الشباب في مصر، الذي يأتي بالتعاون بين منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيدو بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشرى.

وسلطت المسؤولة الأممية في مصر علي إعطاء الأولوية لتمكين الشباب في مصر إدراكًا لإمكانات الشباب باعتبارهم جهات فاعلة حاسمة في التنمية المستدامة. مشددة علي ضرورة تزويدهم بالمهارات المناسبة وتوفير بيئة تمكينية لهم لتحقيق النجاح.

واضافت بانوفا " علينا أن نأخذ العلاقة بين الهجرة والمناخ على محمل الجد ونحن نرى هذا على مستوى العالم، لافته الي انه سيكون لتغير المناخ تأثير على سبل العيش والمجتمعات المحلية، ويمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على حركة الأشخاص، سواء داخل البلدان أو عبر الحدود.

وأوضحت منسقة الأمم المتحدة فى مصر نحتاج إلى برامج تدعم الاستثمار في قدرة المجتمعات على الصمود، وتوفير الفرص للشباب مؤكدة علي مواصلة تنفيذ المشروعات في المحافظات، وفي الدلتا وخارجها.