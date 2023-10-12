شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: سبع أسر قرآنية يتنافسون على جوائز الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، تتنافس سبع أسر على المركز الأول الذي سيحظى بتكريم الرئيس في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، بينما يتنافسون جميعًا على أربع جوائز قدرها (مليون وأربعمائة ألف جنيه)، على النحو التالي :

• الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه.

• الأسرة الثانية : 400 ألف جنيه.

• الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه.

• الأسرة الرابعة : 200 ألف جنيه.

والأسر التي اجتازت الاختبارات الأولية ووصلت للتصفية النهائية بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ، والتي ستعقد في الفترة من 23-27/ 12/ 2023م هي :

الأسرة الأولى من محافظة الغربية

م الاسم الصفة

1. عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة مدرس قرآن كريم بالأزهر الشريف

2. آية عبد الحميد عبدالفتاح أبو زهرة طالبة

3. فاطمه عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة ليسانس لغات وترجمة

الأسرة الثانية من محافظة مطروح

م الاسم الصفة

1. السعيد مصطفى يوسف خلف إمام بالأوقاف

2. محمد مصطفى يوسف خلف إمام بالأوقاف

3. إيمان مصطفى يوسف خلف طالبة

الأسرة الثالثة من محافظة الجيزة

م الاسم الصفة

1. محمد صبحي جلال عبد اللطيف بكالوريوس هندسة بترول

2. وليد صبحي جلال عبد اللطيف أخصائي علاقات عامة

3. سامح صبحي جلال عبد اللطيف دكتور باحث بالمركز القومي للبحوث

الأسرة الرابعة من محافظة البحيرة

م الاسم الصفة

1. سعيد محمد سعد عيسي مفتش دعوة أول بالأوقاف

2. سعد محمد سعد عيسي إمام بالأوقاف

3. عبد العزيز محمد سعد عيسى إمام بالأوقاف

الأسرة الخامسة من محافظة الغربية

م الاسم الصفة

1. محمود أحمد محمود مخلص أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين - طنطا

2. أحمد محمود أحمد محمود مخلص طالب

3. ميادة محمود أحمد محمود مخلص طالبة

الأسرة السادسة من محافظة البحيرة

م الاسم الصفة

1. جاب الله عوض جاب الله حسين جاب الله إمام بالأوقاف

2. إيمان جاب الله عوض الله حسين جاب الله ليسانس شريعة إسلامية

3. إسراء جاب الله عوض الله حسين جاب الله طالبة

الأسرة السابعة من محافظة الفيوم

م الاسم الصفة

1. محمود أحمد حسن منجود إمام بالأوقاف

2. عبدالرحمن محمود أحمد حسن منجود ليسانس الشريعة والقانون

3. أحمد محمود أحمد حسن منجود ليسانس أصول الدين