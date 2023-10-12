شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية السنابل للخدمات الاجتماعية تطلق حملة تبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جمعية السنابل للخدمات الاجتماعية حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين، وذلك في معهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر.

وتوافد عشرات الطلاب بمعهد الخدمة الاجتماعية فى مدينة نصر صباح اليوم من أجل التبرع بالدم لصالح الأشقاء فى فلسطين الحبيبة.

وفى سياق متصل، أطلقت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم اليوم الخميس، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.