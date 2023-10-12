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محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورصف طريق 6 أكتوبر بأبو النمرس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة تنفيذ أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة طريق 6 أكتوبر بمركز ومدينة أبوالنمرس، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة، وفقًا لبيان اليوم الخميس، على مديرية الطرق ومركز ومدينة أبو النمرس، بسرعة تنفيذ الأعمال لما يمثله الطريق من أهمية لربطه طريق شبرامنت ومزلقان أبوالنمرس الذي من شأنه تقليل الزحام وتحقيق السيولة المرورية بأنحاء المدينة عند الانتهاء منه، والتسهيل على المواطنين

واطلع "راشد" على نسب تنفيذ الأعمال والتي شملت الانتهاء من فرد طبقة "الدقشوم"، ودك التربة "الزلطية"، وتعديل المناسيب بطول 900 متر، في إطار التجهيزات اللازمة لوضع الطبقة الأسفلتية.

وأوضحت المحافظة، أنه يُجرى حاليًا استكمال أعمال التسوية بطول الطريق بالكامل، وفق الجدول الزمني المحدد؛ لتمكين الشركات القائمة على الأعمال من بدء أعمال الرصف.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بالتنسيق مع مديرية الري، ورفع جميع المخلفات، ونواتج أعمال التطهير للترع والمصارف على الفور، وعدم السماح بوجودها لما تعكسه من مظهر غير حضاري.

وتابع المحافظ، جهود رفع كفاءة طريق المنصورية نطاق مركز ومدينة أبو النمرس، من رفع ناتج الحفر الخاص بمشروع تغطية ترعة المنصورية، ورفع كفاءة النظافة بجانبي الطريق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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