بيان برلماني عاجل بشأن استغاثات المُستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف مُعلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، في شأن استغاثات المئات من المُتقدمين لمسابقة الـ 30 ألف مُعلم بسبب استبعادهم بشكل مفاجئ قبل إعلان النتيجة النهائية.

وأكدت هالة أبو السعد، في بيانها العاجل، أن الدولة المصرية تعمل على مواجهة العجز الكبير في أعداد المُدرسين على مستوى محافظات الجمهورية، وتم التوافق على توفير 150 ألف مُعلم بواقع 30 ألفًا بشكل سنوي من خلال مُسابقة يتم إجرائها على مدار 5 سنوات لكل من يرغب في التدريس وفقا للتخصصات التي يتم الإعلان عنها.

ولفتت إلى أنه ووفقا لهذه الإجراءات تم الإعلان عن مُسابقة الـ 30 ألف مُعلم للسنة الأولى، ومرت بتحديات كبيرة، وخاصة بتضمن إجراءاتها استبعاد أصحاب الوزن الكبير، وأيضا السيدات الحوامل إلا أنه مع إعلان النتيجة قدم الكثير من المتقدمين شكاوى بشأن استبعادهم رغم اجتيازهم للاختبارات المطلوبة وخاصة في محافظة كفر الشيخ.

وأكدت أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة والسماح لكل من تم استبعاده بإمكانية التظلم على قرارات الاستبعاد حفاظا على حقوقهم وحرصا على مُستقبلهم وأن يتم إعلان خطوات التظلم والالتماس بشكل علني في كل مديريات التربية والتعليم وبمدى زمني محدد وأن يتم إخطار كل شخص مستبعد بالأسباب وإمكانية تفاديها والسماح له بفرص أخرى في المسابقات القادمة.