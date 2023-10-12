قرار من القضاء ضد يوتيوبر متهم بسبّ منى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة يوتيوبر شهير متهم بسب وقذف الفنانة مني زكي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 25 أكتوبر للحكم.

وكان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر شهير "أحمد . و" يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره بموقع يوتيوب.

وحمل البلاغ رقم 137602 لسنة 2023 حيث جاء فيه أن المشكو في حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ويصفهم بأمور خادشة للحياة ومسيئة لأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وطالبت النقابة في بلاغها بمعاقبة المتهم بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.