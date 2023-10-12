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قرار من القضاء في دعوى استبعاد حسين لبيب من انتخابات الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من فاروق جعفر التي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب من انتخابات نادي الزمالك لجلسة 15 أكتوبر الجاري.

اختصمت الدعوى رقم 78/2087 وزير الشباب والرياضة وآخرين.

ويتنافس على رئاسة الزمالك 5 مرشحين هم حسين لبيب وفاروق جعفر وماجد فاروق الحنبلي وميرفت السيد أحمد وعمر هريدي، كما يشهد منصب نائب الرئيس صراعا شرسا بين 3 مرشحين أبرزهم هشام نصر وهاني العتال ومعهم أحمد عبد الغني.

ومن المقرر انعقاد انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك في 20 أكتوبر الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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