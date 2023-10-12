الداخلية تكشف الحصيلة النهائية لضحايا معركة بالأسلحة النارية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات حدوث مشاجرة وضبط طرفيها في الأقصر.

تبلغ لمركز شرطة الأقصر بالأقصر بحدوث مشاجرة وإطلاق عيار ناري بدائرة المركز ووجود متوفي ومُصاب.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول سائقين أحدهما مُصاب برش خرطوش وتوفي عقب وصوله للمستشفى وطرف ثان عاطلان أحدهما مصاب بجرح بالجبهة وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض، قام على إثرها الطرفين بالتعدي على بعضهم البعض باستخدام سلاح أبيض وسلاح ناري محدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات لذات الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية".