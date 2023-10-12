شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات متواصلة من جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهاكات متواصلة يتعرض لها الفلسطينيون، لا تقتصر على مجرد العدوان على قطاع غزة، في نهج يحمل طابعا انتقاميا، وإنما يحمل في طياته أبعادًا أخرى، منها ما هو إنساني، وآخر يخرق كل قواعد القانون الدولي، بينما يبدو التعامل الدولي بعدا ثالثا في ظل حالة من الصمت تجاه ما يرتكب من جرائم بحق المدنيين العزل من سكان القطاع.



