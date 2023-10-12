شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تعلن تخصيص حسابات بالبنوك لتقديم الدعم للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطينى الشقيق وتقديم الدعم والمساندة فى هذه الظروف العصيبة، كما أعلنت عن توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي بدأ قبل عدة أيام، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.