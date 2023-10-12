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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: مصر تشهد إنجازات ومشروعات قومية عملاقة في عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
وأكد رئيس عمال مصر، أن بناء الدولة لا يتم بين ساعة وضحاها، بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط، وأن يكون دائماً لدينا الأمل في مستقبل أفضل وواعد لنا وللأجيال القادمة، وألا نفقد هذا الأمل أبداً مهما كانت الضغوط والتحديات.. وهذا هو أملنا وثقتنا بأن مصر تسير في طريقها بعزم وإرادة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي نحو مستقبل مشرق وجمهورية جديدة حديثة أساسها العلم والعدل ومحورها الإنسان.
وتابع جبران، لقد شهدت بلادنا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الإنجازات غير المسبوقة والمشروعات القومية العملاقة التي وفرت مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء شعب مصر العظيم مثل مشروع قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الدلتا الجديدة الذي يعد أحد المشروعات الزراعية العملاقة في الصحراء الغربية الذي سوف يضيف 2.8 مليون فدان إلى مساحة الأراضي الزراعية في مصر، علاوة على عشرات المشروعات والمبادرات الأخرى، مثل مباردة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي ومبادرة حياة كريمة التي ساهمت بشكل كبير وفعال في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً وخاصة في الريف والمناطق العشوائية..
وخاطب رئيس عمال مصر، الرئيس، قائلا: سر على بركة الله ونحن خلفك داعمين، وفي قيادتك وقدرتك واثقفين واصنع المزيد والمزيد، اصنع التاريخ، وواصل المسيرة لتعيد لها مجدها فمصر تستحق.
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