شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد بعد قليل حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.