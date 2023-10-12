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الرئيس السيسي يشهد مراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر أثناء حفل تخريج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.

 

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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