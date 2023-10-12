شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.