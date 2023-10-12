"فيديو ومحضر ودعوى خُلع".. كيف انتقم جزار المقطم من زوجته؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن تعدي أحد الأشخاص على زوجته بالضرب وإحداث إصابتها.

وعقب رصد خبر مدعوم بمقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بجروح عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها لمنزل الزوجية.

وبالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بتاريخ 13/8/2023 تضمن مشاجرة بين جزار وزوجته ربة منزل لذات السبب، وتعديه عليها بسلاح أبيض -كتر- وإحداث إصابتها.

ونجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه في حينه وتولت النيابة العامة التحقيقات.