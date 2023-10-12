أظهرت كفاءة الطيارين.. طائرات الجيل الرابع تشارك في حفل تخريج طلاب الكليات العسكرية



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ

شهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، استعراض طائرة الإنذار المبكر E-2C يرافقها طائرتين ميراج 2000.

وانفصلت طائرات ميراج وتنفيذ مناورة حادة تظهر القدرة العالية على المناورة وكفاءة طياري القوات الجوية، وتتقدم المقاتلات (F-16) متعددة المهام بالمشاركة في الاحتفال بتخرج طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية والتي تعتبر من المقاتلات المتطورة التي يعتمد عليها في تنفيذ المهام لما تتمتع به من قدرات قتالية عالية.

وشاركت في العرض طائرات الرافال، التي تعد من أحدث طائرات الجيل الرابع المتقدم انضماما للقوات الجوية، وطائرات (ميج- 29) متعددة المهام من الجيل الرابع المتقدم التي يمكنها التعامل مع جميع الأهداف الجوية والبحرية والأرضية، ثم تقدمت في مواجهة المنصة طائرة نقل استراتيجي (اليوشن 76 أم اف) وبجانبها طائرات محمية بطائرات الرافال.

واستعرض فريق الفروسية للأكاديمية العسكرية مهاراتهم بمشاركة فرسان وفارسات نادي الفروسية للقوات المسلحة، وشارك فرسان الأكاديمية الحاصلين على بطولة الجمهورية والعديد من البطولات الدولية لقفز الحواجز.

كما شارك في الاحتفال طلبة دورة الفروسية الأولى المنعقدة بالأكاديمية العسكرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة.