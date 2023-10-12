لتوفير وظائف لهذه الفئة.. "العمل": عقود لذوي الهمم بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن تسليم مديرية العمل بمحافظة مطروح، 5 عقود عمل للشباب من ذوي الهمم أبناء المحافظة والمقيمين فيها؛ للعمل في منتجع كليوباترا بالساحل الشمالي، بمقر ديوان المديرية.

أضافت العمل، في بيان الخميس، أن ذلك في إطار سعيها نحو توفير مزيد من فرص العمل إلى هذه الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر؛ لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً من بين عمالها من ذوي الهمم.

وقال عاطف درويش، مدير مديرية العمل بمطروح، إنه حضر التسليم مسؤول الموارد البشرية بمنتج كليو باترا السياحي، والذي جرى التنسيق معه لتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي الهمم؛ لدمجهم في سوق العمل، ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة من التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت العاملة في نطاق المحافظة.

وأكد مدير مديرية العمل بمطروح، متابعته للمشتغلين في أماكن العمل بصفة دورية ومستمرة بعد استلامهم للعمل، والتأكد من تمتعهم بجميع الحقوق والواجبات التي حددها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.

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