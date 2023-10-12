المرة الأولى.. رجال المظلات يسجلون رقمًا قياسيًّا عالميًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ

شهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، ظهور تشكيل مكون من 50 معدة من معدات الدلتا لرجال المظلات وهو رقم عالمي قياسي جديد لأول مرة في سماء البلاد احتفالاً بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

ومعدة الدلتا من أهم معدات الطيران الشراعي والتي تم إداخلها حديثًا ضمن قوات المظلات لمواكبة مسيرة التطور العالمي في مجال التسليح وتستخدم في تنفيذ المهام الخاصة لما تتمتع به من خفة الحركة والقدرة العالية على المناورة.

وعقب ذلك، ظهر في سماء العرض رجال القفز الحر لقوات المظلات في تشكيل الماسة والمكون من 50 قافزًا، حيث شاركوا في تسجيل الرقم القياسي العالمي لتشابك 50 قافزًا من دولة واحدة

وبدأ فصل تشابك تشكيل الماسة ليظهر، في سماء العرض، تشكيل الماسة 36 قافزًا والذي تم تنفيذه في سماء مصر لأول مرة عام 2010، وأعقبه فصل آخر للتشابك ليظهر تشكيل الماسة 25 قافزًا والذي تم تنفيذه عام 2008، ثم ظهر تشكيل الماسة 16 قافزًا والذي نفذ عام 2007، وكأخر فصل في تشكيل الماسة تم تشكيل ماسة من 9 قافزين والذي كان نواة لبدء تشكيل الماسة في مصر عام 2005، وأعقب ذلك استعداد القافزين للوصول إلى أماكنهم المخططة في أداء راق ومتميز ينم عن المهارة العالية.