شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر ينتج فيديو يرصد نتائج 17 عاما من حصار قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتج مرصد الأزهر لمكافحة التطرف فيديو جديد تناول فيه نتائج 17 عامًا من الحصار والعدوان على غزة، بعد تصاعد وتيرة الأحداث الأخيرة والتي أودت بحياة حتى الثاني عشر من أكتوبر 2023، أكثر من 1350 شهيدًا و5600 جريح، وتسببت فى نزوح ما يزيد عن 338 ألفا بعد تدمير 1560 وحدة سكنية من بينها أحياء كاملة.

ويهدف المرصد من إنتاج هذا المقطع إلى فضح الممارسات الصهيونية التي حذر من تبعاتها الكارثية في العديد من التقارير الصادرة مؤخرًا، بعد تصاعد الهجمة الشرسة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم الدينية الإسلامية والمسيحية.

خاصة مع عدم اكتفاء الاحتلال بحصار غزة اقتصاديًا، حيث نفذ ما بين 2008 إلى 2022 سلسلة من العمليات العسكرية ضد القطاع، نتج عنها استشهاد 4074 من بينهم 495 طفلاً و150 امرأة، و18.700 مصاب وتدمير واستهداف 74.558 منزلاً.

ويتساءل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف "إلى متى يفلت قادة الكيان المحتل من المحكمة الجنائية رغم الجرائم التي ترتكب يوميًّا في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته؟!".