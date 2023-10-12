شكرا لقرائتكم خبر عن رجال المظلات يرفعون صور الرئيس السيسى بسماء مصر فى حفل تخرج الكليات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيام رجال المظلات برفع صورته فى سماء مصر، خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

كما شهد الرئيس السيسي عرضا عسكريا لطائرات أف 16 من مقاتلات الجيل الرابع، كما شهد الرئيس السيسي عرضا لطائرة الإنذار المبكر وطائرتى ميراج 2000، وكذلك عرض للمقاتلات متعددة المهام.

وشهد الرئيس السيسي عرضا عسكريا لطائرات الرافال من أحدث مقاتلات الجيل الرابع، وكذلك طائرات ميج 29 متعددة المهام.