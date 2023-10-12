شاهد وصول شحنة مساعدات إنسانية من الأردن إلى مطار العريش

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد زايد، مدير فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، عن وصول أول شحنة مساعدات إنسانية دولية من الأردن لمطار العريش تمهيدًا لإرسالها لأهالي غزة، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لأهالي غزة.

وأضاف الدكتور خالد زايد في تصريحات له ، أنه تم إرسال 2 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المصرية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر الهلال الاحمر المصرى، وتابع: ننتظر من كل الدول الشقيقة دعم أهالينا في غزة ومتواجدين على مدار 24 ساعة لاستلام المساعدات من الدول.



شحنة مساعدات إنسانية دولية من الأردن لمطار العريش (1)



شحنة مساعدات إنسانية دولية من الأردن لمطار العريش (2)



شحنة مساعدات إنسانية دولية من الأردن لمطار العريش (3)



شحنة مساعدات إنسانية دولية من الأردن لمطار العريش (4)



شحنة مساعدات إنسانية دولية من الأردن لمطار العريش (5)



شحنة مساعدات إنسانية دولية من الأردن لمطار العريش (6)



شحنة مساعدات إنسانية دولية من الأردن لمطار العريش (7)