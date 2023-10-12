شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية تقدم تشكيلا بالمواجهة بحفل تخرج الكليات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته فى حفل تخرج الكليات العسكرية 2023 تشكيلا بالمواجهة قدمته القوات الجوية في مناورة "فلاور براى". وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ).

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