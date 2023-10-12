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الرئيس السيسى يشهد عرضا للفروسية فى حفل تخريج الكليات العسكرية (صور)

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القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل تخرج الكليات العسكرية عرضا لفريق الفروسية بالاكاديمية العسكرية شارك فيه فرسان وفارسات القوات المسلحة.

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وشارك فرسان القوات المسلحة الحاصلون على بطولة الجمهورية في قفز الحواجز، كما تقدم مجموعة من الفرسان لتشكيل الأشكال الهندسية في دقة متناهية، ومر خلال العرض نخبة من إناث الخيول العربية الأصيلة والتي تحافظ على الهوية المصرية.

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وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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