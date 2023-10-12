شكرا لقرائتكم خبر عن عمال فرنسا يدعون إلى إضراب عام غدًا اعتراضًا على التضخم وضعف الأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت نقابات العمال الفرنسية، إلى التظاهر والإضراب، غدا، الجمعة، في جميع أنحاء فرنسا للدفاع عن القوة الشرائية والأجور واعتراضًا على التضخم وارتفاع الأسعار.

يأتي القرار بعد خمسة أشهر من نشر إصلاح نظام التقاعد وقبل ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر الاجتماعي الذي من المفترض أن يعيد إطلاق الحوار مع الحكومة.

وتدعو نقابات العمال، التي تتحد دائمًا كمنظمات نقابية، إلى إضراب ومظاهرات يوم الجمعة 13 أكتوبر في جميع أنحاء فرنسا للدفاع عن القوة الشرائية والأجور، وكنتيجة مباشرة، فإن العديد من قطاعات النشاط منها النقل والتعليم، ولكن أيضًا مكاتب الأطباء الخاصة لأسباب أخرى، وما إلى ذلك معرضة للتعطيل في ذلك اليوم.

و الشعار الذي يحمله الاتحاد النقابي بالإضافة إلى العديد من المنظمات الشبابية، هو النضال "ضد التقشف ومن أجل زيادة الرواتب ، المعاشات التقاعدية والمساواة بين الجنسين.

وتؤكد الأمنية العامة للاتحاد ماريليز ليون: على المستوى الاجتماعى، لا يزال الوضع مقلقاً، فإن مسألة القوة الشرائية هي الأولوية مع التضخم الذي يثير الذعر في العدادات.

وتظل الحقيقة أنه على الأرض، وعلى الرغم من المظاهرات الـ 200 المخطط لها في جميع أنحاء الإقليم، فإن التعبئة يجب أن تكون أضعف بكثير مما كانت عليه خلال أيام المظاهرات الكبرى في الشتاء والربيع عندما نزل في بعض الأحيان أكثر من مليون مشارك إلى الشوارع خلال المعركة الخاسرة ضد الحكومة التي كانت عن إصلاح المعاشات التقاعدية.