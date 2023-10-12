أخبار مصر.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق حملات للتبرع بالدم لدعم فلسطين

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى حملات للتبرع بالدم لدعم فلسطين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. ​الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكريةوصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.





الصحة الفلسطينية: 447 طفلا و248 امرأة استشهدوا فى قصف الاحتلال بقطاع غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك 447 طفلا و248 امرأة استشهدوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، موضحة أن نحو نصف عدد الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.





مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعتمد المشروع المصرى لدعم وحماية الأسرةاعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لأول مرة بالتوافق، قراراً حول أهمية حماية الأسرة ودعمها لتعزيز حقوق الإنسان، بقيادة البعثة المصرية في جنيف وبالتعاون مع بعثات السعودية وقطر وسنغافورة وكوت ديفوار. وقد أعاد القرار موضوعات الأسرة إلى أجندة مجلس حقوق الإنسان بعد غياب 6 سنوات، حيث أكد أن الأسرة، وفقاً للمواثيق الدولية، هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة. كما أكد أن الدولة عليها التزامات وفقاً للقانون الدولي لحماية الأسرة ودعمها وتعزيز دورها في حماية حقوق أفرادها.





الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل اليوم الثامن من تلقى طلبات الترشح للرئاسةأعلن المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى للهيئة الوطنية، رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، منذ قليل فى مؤتمر صحفى تفاصيل مستجدات اليوم الثامن من فتح باب الترشح للرئاسة، والذى اكد خلاله عدم تقدم اى مرشح جديد.





غلق باب تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثامنأغلقت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، اليوم الثامن على التوالي من مدة تلقى أوراق الترشح فى السباق الرئاسى.

الصليب الأحمر الدولى: الوضع الإنسانى فى قطاع غزة سيخرج عن السيطرة قريبًا

حذر الصليب الأحمر الدولى، اليوم الخميس، من أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة سيخرج عن السيطرة قريبًا فى ظل القصف الإسرائيلى المكثف.





مساعدات غزة تصل لمطار العريش.. 12 طن أدوية ومستلزمات طبية من الأردن.. صور وفيديواستقبل مطار العريش بشمال سيناء أول شحنة مساعدات لصالح أهالى غزة فى مستهل جسر دولي لنقل المساعدات تباعا، وهبطت طائرة قادمة من الأردن علي متنها 12 طن مساعدات تم تسليمها للهلال الأحمر المصرى.





"حياة كريمة" تعلن تخصيص حسابات بالبنوك لتقديم الدعم للفلسطينيينأعلنت مؤسسة حياة كريمة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطينى الشقيق وتقديم الدعم والمساندة فى هذه الظروف العصيبة، كما أعلنت عن توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة.





انتهاء موعد التظلم على الكشف الطبى لطالب الترشح للانتخابات الرئاسية غداتنتهى غدا الجمعة المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي.





الإسكان تنتهى من فرز أوراق المتقدمين لحجز وحدات سكن كل المصريينأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان "سكن كل المصريين 3"، والذي شهد طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديد أولوياتهم.





الخارجية الأردنية تشكر مصر على التعاون والتنسيق لتسهيل إيصال المساعدات لغزةوجه الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، الشكر لمصر على التعاون والتنسيق لتسهيل إيصال المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة.





الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم لدعم فلسطين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسىأطلقت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم اليوم الخميس، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.





وزير الخارجية يوجه رسالة شديدة اللهجة لــ"بلينكن" فور وصوله إلى إسرائيلأكد وزير الخارجية سامح شكرى وجود رغبة مشتركة للتعاون بين مصر وليتوانيا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن العلاقة قائمة على رصيد من التعاون وضرورة تعزيز العمل من الجانبين لتبادل وجهات النظر للتوصل لرؤية مشتركة تحت الأمن والاستقرار وتصب في مصلحة البلدين.





كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر أمام زامبيا اليوميواجه اليوم الخميس، منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، مع نظيره الزامبي في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.





تريزيجيه يدعم القضية الفلسطينية بصورة المسجد الأقصىأعلن الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون سبور التركي، دعمه للقضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي على غزة خلال اليومين الماضيين، والذي راح ضحيته المئات من الأبرياء.





مبابى ينفصل عن والدته مجبراًكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا أصبح مجبرا على الانفصال عن والدته فايزة العماري، التي تدير أعماله في السنوات الأخيرة.





وفد فيفا يتفقد ملاعب السعودية قبل انطلاق مونديال الأندية بمشاركة الأهلىتفقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ملاعب السعودية قبل إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام خلال الفترة من 12 لـ 22 ديسمبر المقبل.







تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق حملات للتبرع بالدم لدعم فلسطين.. سيارات متنقلة تجوب المحافظات.. واستجابة شبابية منقطعة النظير.. وقافلة شاملة من المساعدات الإنسانية والعلاجية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق حملات للتبرع بالدم لدعم فلسطين.. سيارات متنقلة تجوب المحافظات.. واستجابة شبابية منقطعة النظير.. وقافلة شاملة من المساعدات الإنسانية والعلاجية أطلقت مؤسستا صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم اليوم، الخميس، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة. التأمين الطبى الشامل لطلاب الجامعات.. الخشت: ملف طبى لكل طالب بمجرد التحاقه بالجامعة وتوفير أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة.. قنديل: تقديم كافة الخدمات الطبية والعمليات الجراحية مجانًا للطلاب طوال سنوات الدراسة التأمين الطبى الشامل لطلاب الجامعات.. الخشت: ملف طبى لكل طالب بمجرد التحاقه بالجامعة وتوفير أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة.. قنديل: تقديم كافة الخدمات الطبية والعمليات الجراحية مجانًا للطلاب طوال سنوات الدراسة

الأسر بالمناطق المطورة تحت رعاية الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى.. وزيرة التضامن: زيارات منزلية لتوعية أهالى المناطق "بديلة العشوائيات" بأضرار تعاطى المخدرات.. واستفادة 13 ألف مريض إدمان من الخدمات مجانا.. صورحرصت الدولة على مدار الفترة الماضية في تكثيف برامج التوعية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة ونفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق برامج توعوية متكاملة بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات "، مثل حى الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر، وروضة السيدة وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد " والمناطق المجاورة التى سيتم تطويرها، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

تولى الجامعات الحكومية أهمية كبيرة بالطلاب، فى ظل استراتيجية الدولة، حيث تتولى الجامعات تقديم كافة الخدمات الطبية لطلاب الجامعات واجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى وتقديم العلاج الدورى فى حالة الإصابة بالأمراض المزمنة ضمن منظومة تأمينية شاملة تغطى كافة العمليات والعلاج لطلاب الجامعات.





مصر شريان العروبة.. إطلاق حملات للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين.. المؤسسات الأهلية تتعاون مع الجامعات ووزارة الصحة.. والطلاب طوابير لدعم غزة.. وسيارات متنقلة بالمحافظات تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة".. صورما إن وطأت أقدام المعاناة أى شبر فى أرض العرب إلا ويسجل المصريون حضورهم الكامل للتخفيف من أثار تلك المعاناة، والعمل ليل نهار على مساندة الأشقاء العرب فى أى ركن من المحيط إلى الخليج، ولم تك المسافة من سرت إلى غزة، كبيرة لتوجه الدولة المصرية أذرع المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين المنكوبين جراء القصف الإسرائيلى المتواصل.





رسائل مصرية حول التصعيد الراهن بالأراضى المحتلة.. وزير الخارجية لـ"نظيره الأمريكى": عليك دعم تخفيض التصعيد واستعادة الاستقرار وعدم تعزيز الأعمال العسكرية.. شكري: حقوق للفلسطينيين ليست أقل من حقوق أى شخص آخرأجرى وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، مباحثات مع وزير خارجية ليتوانيا جبريالوس لاندسبرجس، تطرقت إلى تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة، مشددا على أن المشاورات تطرقت إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف عملية استهداف المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.





مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة.. القاهرة تطالب بإيصال أى مساعدات من الأطراف الدولية إلى مطار العريش.. وتؤكد عدم إغلاق معبر رفح الحدودى منذ بدء الأزمة الراهنةدعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.





مدير منظمة العمل الدولية يشيد باستراتيجية مصر للإصلاح الاقتصادى‎أشاد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بجهود الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسيه وقدرتها علي وضع استراتيجيات خاصة بالإصلاح الاقتصادي، لافتا إلي أن من أهم هذه التحديات وضع فرص عمل لائقة للشباب ضمن متطلبات سوق العمل مع تهيئة الشباب لمتطلبات سوق العمل.





تحويلات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى غدا ومنع مرور النقل أمام أبوحمصتجرى وزارة النقل تحويلة مرورية على طريق القاهرة اسكندرية الزراعى، بالقرب من مدينة أبو حمص، وذلك لاستكمال تركيب الجزء المتبقي والآخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد، وسيتم تحويل الحركة المرورية، غدا الجمعة، من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم، بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور.





وزارة التموين: زيادة ضخ اللحوم السودانية الطازجة.. والكيلو بـ 220 جنيهاتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير جميع السلع الغذائية مع زيادة ضخ منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وطرح اللحوم الطازجة السودانية والجيبوتية بسعر 220 جنيها للكيلو، كما يتم توفير جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 20 إلى 25%.





"الإدارية العليا" تستقبل الطعون على الانتخابات الرئاسية 27 و28 أكتوبرتستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون علي الانتخابات الرئاسية يومى الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الاحد الموافق 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.





تعليم الجيزة: إعلان نتيجة الـ30 ألف معلم السبت المقبل على موقع المديريةكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم على موقع المديرية يوم السبت الموافق 2023/10/14 بالاسم والرقم القومي.





عمر سيد معوض يوقع للأهلي لمدة أربع سنواتقام عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي مواليد 2006، بالتوقيع على عقد احتراف مع النادي لمدة 4 سنوات.





حكيمي ودروجبا ومانى يشاركون فى سحب قرعة أمم أفريقيا 2024كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اليوم الخميس مشاركة 4 نجوم في عملية سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 مساء الخميس، حيث سيتم إجراء قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا في مدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية في تمام الساعة العاشرة مساء الليلة بتوقيت القاهرة.