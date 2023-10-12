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الرئيس السيسى يشهد عرضا للموسيقى العسكرية خلال حفل تخرج الكليات العسكرية (صور)

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القاهرة - سامية سيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضا للموسيقى العسكرية خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

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وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبر الأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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