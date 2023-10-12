شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأكاديمية العسكرية: طلبة الكليات العسكرية سدا منيعا وحصنا لمقدسات الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، إن الأكاديمية كيان علمي عملاق يفيض بالوطنية ويجود بالعطاء، حيث يتزين اليوم احتفالا وابتهاجا ليشهد ميلاد دفعات جديدة من الكليات العسكرية، مشددا على أن هؤلاء الأبطال سدا منيعا وحصنا واقيا يحمي ويصون مقدسات الوطن.

وأضاف مدير الأكاديمية العسكرية، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023،: وطن شامخ تحدى المستحيل آل على نفسه إلا ليبنى بسواعد أبنائه المخلصين تحدى كل التحديات اتخذ منها سلما لتخطي التحديات، مضيفا: "نصر أكتوبر نقطة تحول تعكس صلابة الشعب المصرى.