شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطينى الشقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تسعى للسلام وتعتبره خيارها الاستراتيجى، قائلا: "أؤكد بشكل واضح أن سعى مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجى يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطينى الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد: "هذا هو موقفنا الثابت والراسخ ليس بقرار نتخذه بل عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا، آملين بأن تعلوا أصوات السلام وتكف صرخات الأطفال وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورا".