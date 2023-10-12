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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يمنح أنواط الامتياز لأوائل خريجى الكليات العسكرية (صور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023، بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، حيث قلدهم الرئيس السيسي أنواط الامتياز والواجب العسكري من الطبقة الثانية.
وأسماؤهم كالتالي..
أسامة حمدي
أحمد مجدى عبد الخالق عمر
محمد مبروك إسماعيل
الأمير محمد صبري حسين
دينا أيمن سيد حسن
رولا حسن عبدالمنعم شلبي
هديل محمد توفيق الحداد
الحسن الحسين عبداللطيف
عمر أيمن محمد وجيه
عبدالرحمن صبري محمد محمود
أحمد عصام عبداللطيف علي
أنور أسامة أنور دويدار
أحمد هشام عبدالفتاح خفاجي
أحمد أشرف إبراهيم الدهشان
أبانوب رفعت ملاك شحاتةمن دولة جزر القمر
زغلول محمد علي ضيامن المملكة العربية السعودية
عمر محمد عطيه الزهرانيمن دولة فلسطين
عمر غسان سعيد زيدانمن دولة تنزانيا
أجرين نتنجا بيترمن جمهورية اليمن
عبدالله عمر عبدالعزيزمن جمهورية جيبوتي
إدريس جيدي اراه موسىمن مملكة البحرين
عبدالعزيز حسن يوسفمن جمهورية جنوب السودان
دوي ماكور شوات
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