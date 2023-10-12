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الرئيس السيسي يمنح أنواط الامتياز لأوائل خريجى الكليات العسكرية (صور)

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القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023، بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، حيث قلدهم الرئيس السيسي أنواط الامتياز والواجب العسكري من الطبقة الثانية.

 

وأسماؤهم كالتالي..

أسامة حمدي

أحمد مجدى عبد الخالق عمر

محمد مبروك إسماعيل

الأمير محمد صبري حسين

دينا أيمن سيد حسن

رولا حسن عبدالمنعم شلبي

هديل محمد توفيق الحداد

الحسن الحسين عبداللطيف

عمر أيمن محمد وجيه

عبدالرحمن صبري محمد محمود

أحمد عصام عبداللطيف علي

أنور أسامة أنور دويدار

أحمد هشام عبدالفتاح خفاجي

أحمد أشرف إبراهيم الدهشان

أبانوب رفعت ملاك شحاتة

من دولة جزر القمر
 

زغلول محمد علي ضيا

من المملكة العربية
 

عمر محمد عطيه الزهراني

من دولة فلسطين
 

عمر غسان سعيد زيدان

من دولة تنزانيا
 

أجرين نتنجا بيتر

من جمهورية اليمن
 

عبدالله عمر عبدالعزيز

من جمهورية جيبوتي
 

إدريس جيدي اراه موسى

من مملكة البحرين
 

عبدالعزيز حسن يوسف

من جمهورية جنوب السودان
 

دوي ماكور شوات

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