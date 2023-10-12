شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك أطرافا تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام، وتهدف إلى تصعيد وصراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم.

كما طالب الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بضرورة إخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة إلى المسار التفاوضى تجنبا لحرائق ستشتعل فلن تترك قاسيا أو دانيا إلا وأحرقته .

وتابع الرئيس السيسي: "مصر مستعدة أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفعالة دون قيد أو شرط".