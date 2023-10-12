شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: الاجتياح البرى سيؤدى لمجازر فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، الخميس، إن الاجتياح البرى للجيش الإسرائيلى قد يؤدى "لمجازر" بحق الفلسطينيين فى غزة، بحسب سكاى نيوز.

وأكد أشتيه أن الأولوية الأولى بالنسبة لنا الآن، هى وقف العدوان على أهلنا فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن أى اجتياح برى سيكون له نتائج كارثية، وسيؤدى إلى مجازر بحق أبناء شعبنا فى غزة، مؤكدا أنه مطلوب من العالم الآن لجم العدوان.

وأضاف اشتيه أن مئات الأطفال، والنساء، والأبرياء قتلوا تحت ركام الهدم، وإن وقف التيار الكهربائى يعنى تحويل المستشفيات إلى مقابر، والشوارع إلى مكاره صحية لعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحى.

وطالب اشتيه الأمم المتحدة بضرورة العمل الفورى على وقف العدوان، وطالب من الصليب الأحمر والهيئات الدولية إعادة توصيل التيار الكهربائى والمياه إلى قطاع غزة.

وأكد اشتيه أن إغلاق كل المنافذ إلى القطاع ومنع المساعدات هو قتل جماعى لأهل غزة، مطالبا الصحافة الدولية التوقف عن ترويج الأكاذيب والادعاءات بحق أهلنا.

وأكد أشتيه أن فلسطين تعمل مع مصرعلى فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، ونعمل مع المجتمع الدولى لوضع حد فورى للجرائم التى يرتكبها الجيش والمستوطنون بحق شعبنا فى غزة والقدس وبقية الأراضى الفلسطينية.

وأكد أشتيه أن الشعب الفلسطينى يريد الحرية والعيش بسلام، وحماية مقدساته وأرضه فى دولته المستقلة ولا بد من خلق أفق سياسى ينهى هذا الاحتلال المجرم لأرضنا وشعبنا.